Monsieur Bruno Gendron (1952-2024)

Entouré de l’amour de ses proches, à La Maison d’Hélène, le 7 juin 2024 à l’âge de 72 ans, est décédé M. Bruno Gendron, époux de Mme Lucille Coulombe et fils de feu Roger Gendron et de feu Thérèse Couillard. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de service religieux.

La famille recevra les condoléances à la :

Résidence funéraire Boulanger

31, av. de la Fabrique

Montmagny

le dimanche 30 juin à compter de 11 h. Un hommage suivra à la résidence funéraire à 15 h. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny ultérieurement.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Guillaume (Marie-Josée Boisvert) et leurs enfants Laurent et Nellie; Étienne (Renée Elizabeth Ryan) et leurs enfants Cédric et Evelyn; ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs: Diane (feu Michel Gamache), Danièle (Johanne Gaudreau), Martin, Réal (Sylvie Lavoie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Coulombe; Richard (Johanne Côté), Harold (Doris Gaudreau), Jacques et Gérald (Huguette Locat). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.

Nous aimerions remercier tous les gens qui nous ont envoyé de nombreux messages de sympathie ainsi que ceux reçus des membres du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, du Carrefour mondial de l’Accordéon, de l’École internationale de Musique de Montmagny ainsi que des ami(e)s et de tous les musiciens qu’il a côtoyés.

Bruno laisse un vide immense dans nos vies, mais restera à jamais dans nos cœurs.

La famille remercie sincèrement Dre Annie Mercier et Dre Michelle Boulanger, le personnel de La Maison d’Hélène et des départements d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny et de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui du CLSC de Montmagny pour tous les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène,www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON, ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/