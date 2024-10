Monsieur Charles Caron (1942-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 septembre 2024, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Charles Caron, époux de madame Angéline Morin, demeurant à L’Islet. Médecin vétérinaire ayant pratiqué de nombreuses années dans la grande région, il était le fils de feu madame Lucia Bourgault et de feu monsieur Léonce Caron.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Isabelle Lafontaine), André et Luc Caron (Sonia Boisvert). Il était aussi le père de feu Richard.

Il laisse également ses petits-enfants : Dominic et Samuel (leur mère Marie-Andrée Ouellet), Sophie et Xavier; Charles, Louis et Anne (leur mère Johanne Lambert).

Il était le frère et le beau-frère de : feu Madeleine (feu Philippe Bélanger), feu Marcelle (feu Ferdinand Bélanger), feu Fernande (feu Jean-Marie Fortin), Jeannine (feu Garnier Giasson), feu Jean-Claude (feu Claudette Caron), feu Gilles (feu Colette Caouette) et Jacqueline Caron (Réjean Kirouac); de la famille Morin : feu Colette (feu Marcel Sauvé), Jean-Guy (Francine Jean), Marius (feu Francine Lemieux) et Paul-André Morin.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montma- gny pour leur soutien et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un geste d’amour aux gens qui vous entourent, en pensant que chaque instant vécu pourrait être les dernières minutes de votre vie.

Un don offert à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pourrait aussi permettre de perpé- tuer ces gestes d’amour qu’ils prodiguent de si belle façon. Vous pourrez le faire à l’église ou aux coordonnées suivantes, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 61, des Pionniers Est L’Islet.

Le dimanche 13 octobre de 13h30 à 16h, lundi jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le lundi 14 octobre 2024 à 11h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.