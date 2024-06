Monsieur Christian Gendron (1961-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2024, à l’âge de 62 ans, est décédé monsieur Christian Gendron, fils de feu monsieur Ovila Gendron et de feu dame Madeleine Simard. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 1, 1re Rue Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 8 juin 2024 à compter de 10 h. Une liturgie de la Parole sera célébrée par la suite à 13 h et les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Serge, Diane (Norbert Morin), Pierre (feu Carole Bernatchez, Suzie Tanguay), feu Bruno (Marie-Claire Lavoie), Ginette (Bertrand Théberge), feu Simon, Sylvie, Mario (Murielle Labrecque), André (feu Ginette Boulet), Fabien (Carole Paré), Pierre-Marc, Claude (Linda Jean) et Linda (Pascal Renaud), ainsi que de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis et celui de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.