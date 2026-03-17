Monsieur Claude Duval 1936-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 mars 2026, à l’aube de ses 90 ans, est décédé Monsieur Claude Duval, fils de feu dame Lucia Bernier et de feu monsieur Maurice Duval. Il demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Il était le frère et le beau-frère de : Jeannine (feu André St-Pierre), feu Lucien (feu Jacqueline Gamache), Aline (Cyrille Ouellet), Réjean (Ginette Plante) et Patrice (Linda Caron). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux Dre Dominique Poirier et Dre Marie-Christine Guimont ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leurs délicates attentions et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. www.coeuretavc.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet le samedi 21 mars à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 21 mars 2026 à 15h au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.