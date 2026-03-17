Monsieur Claude Gagnon 1933-2026

À la maison d’Hélène, le 8 mars 2026, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Gagnon, époux de madame Claudette Pelletier. Natif de Sainte-Perpétue, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet. Il était le fils de feu dame Lédya Pelletier et de feu monsieur Auguste Gagnon.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoint(e)s : Suzie (Serge Roy), Robin (Lorraine Pellerin), Lucie (Tony Pelletier), Jean-Martin (Barbara Litalien), Marie-Claude (Sylvain Pelletier) ; ses petits-enfants : Claudia et feu Remi-Alexandre Roy, Frédérique, Raphaël et Tristan Gagnon, Joëlle, Elyse et Benjamin Pelletier, Sarah et Emcy-Léon Gagnon, Ariane Aurore, Christophe et Malcom Pelletier ainsi que leurs conjoint(e)s. Ses arrière-petits-enfants : Elia, Ezra, Mathis, Maxime, Béatrice, Charles-Owen, Mélodie, Matthew, Samuel, Ariella, Zachary, Juliette et Victor. Ses frères et ses sœurs et leurs conjoint(e)s : Madeleine (feu Jean-Paul Vaillancourt), feu Raymond (Monique Clément), feu Solange (feu Jean Dupont), feu Laurence, Majorique (Aurelia Cyr), Rachel (feu Réal Riopel), feu Normand (Pierrette Pelletier), feu Raynald, Michel (feu Gisèle Bourgault; Louiselle Bois), Micheline (feu Raymond Lacroix). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier, ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les soins en fin de vie d’une grande humanité. Notre reconnaissance également au personnel des Habitations Saint-Pamphile et à l’équipe des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie et Fils (De la Durantaye et Fils), 18, rue du Foyer Sud, Saint-Pamphile le vendredi 20 mars 2026 à compter de 13 h. Une cérémonie commémorative suivra à 14 h 30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances. (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.