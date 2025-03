Monsieur Claude Langlois 11 avril 1944 – 19 février 2025

C’est le 8 mars dernier que la famille et les amis de Claude se sont réunis pour lui adresser un dernier au revoir. Vous avez été nombreux à venir lui témoigner, ainsi qu’à nous les membres de sa famille, tout l’amour et le respect que vous aviez à l’endroit de Claude. Nous en sommes profondément touchés. Soyez assurés que votre présence, vos paroles réconfortantes ainsi que vos témoignages de sympathie ont mis un baume sur nos cœurs meurtris. Merci également pour les fleurs et les dons versés soit à l’hôpital de Montmagny, La Maison d’Hélène ou envers la Société canadienne du cancer.

Sa conjointe Yolande Ouellet, sa fille Mireille Langlois et leur famille