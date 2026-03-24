Monsieur Claude Langlois 1945-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 mars 2026, à l’aube de ses 81 ans, est décédé monsieur Claude Langlois, conjoint de feu madame Marie-Ange Lebel. Il était le fils de feu monsieur Irénée Langlois et de feu dame Germaine Langlois. Il demeurait à Montmagny et était natif de Sainte-Apolline-de-Patton. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

le dimanche 29 mars 2026 à compter de 9 h 30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Ginette (feu Jean-Claude Coulombe), feu Ghislaine (Paul-Émile Paradis), Jeannine (Roger Boulet), Nicole (Gilles Gendron), Réjean (feu Jeannine Pelletier), ses beaux-parents feu Henri Lebel et feu Julienne Vézina, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lebel : feu Louisette (feu Jacques Painchaud), feu Robert, René, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier spécialement Marie-Ève Garant et Kim Rémillard du CLSC de Montmagny, de même que le personnel de la Résidence des Bâtisseurs de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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