Monsieur Claude Leblanc (1933-2024)

À la maison 2 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 13 décembre 2024, à l’âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Leblanc, époux de dame Solange Vaillancourt. Fils de feu dame Germaine Duval et de feu monsieur Honoré Leblanc, il était natif de Saint-Adalbert et demeurait depuis quelques années à Sainte-Perpétue.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles et leur famille: Marjolaine (Daniel Bernier), France (Marien Bourgault), Nancy (Patrice Thériault), Sophie (Rémi Bourgault). Ses petits-en- fants : Vanessa, Benoit et Vincent Bernier (Carolann Simon), Jessica (Jean-Philippe Cormier) et Francesca Bourgault (Martin Leblanc), Laurie (Frédéric Boissonneau), Justine (Frédéric Girard-Chassé) et Cédric Thériault, Olivier et Félix Bourgault. Ses arrière-petits-enfants : Ariel, Jude, Jacob, Théo, Noam et Éloi.

Il était le frère de : feu Jacqueline (feu Cléophas Leclerc), feu Jacques (feu Éliane Leblanc), feu Jeanne (feu Pierre Gouthier), feu Fernande (feu Jean Blanchet), feu Fernand (feu Ursule Miville), Louise, feu Rachel, feu René, Pamphile (Lorraine Jean), Bertrand (Marcelle Avoine), Noëlla, feu Guy, Jacynthe (Jean-Guy Pelletier).

De la famille Vaillancourt : feu Romuald (feu Nicole Vaillancourt), feu Gemma (feu Raymond Bourgault), feu Laurette (feu Jean-Baptiste Bourgault), feu Alyre (feu Marie-Marthe Gamache), Élisée (Anne-Marie Bélanger), feu Marguerite (feu André A. Gagnon), Gisèle (feu Raymond Jalbert), Bertrand (Lucie Pelletier), Denise (feu Robert Chouinard), feu Paul-André (feu Francine Gauthier).

Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 2 du Centre d’héberge- ment de Sainte-Perpétue pour les bons soins apportés et leur présence bienveillante ainsi qu’à tout le personnel de la résidence le Havre du Lac qui ont bien pris soin de lui lors de son séjour.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, (pour les services aux résidents) 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la

Salle municipale 55, Principale Saint-Adalbert

Le samedi 21 décembre 2024 de 10h30 à 13h45. Les funérailles avec eucharistie auront lieu le samedi 21 décembre 2024 à 14h en l’église de Saint-Adalbert. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Adalbert. La direction a été confiée à la maison funéraire

C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils)Saint-PamphilePour renseignements ou messages de condoléances :(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corpora- tion des thanatologues du Québec.