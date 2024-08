Monsieur Clément Fortin (1959-2024)

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 25 mai 2024 à l’âge de 65 ans est décédé M. Clément Fortin, fils de feu dame Monique Coulombe et de feu M. Bertrand Fortin. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval et était natif de Montmagny.

Il a été confié à la Résidence funéraire Boulanger pour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil son fils : Guillaume Tardif Fortin; sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs : Ginette, Gaétan (Louise Vézina), Réjean (Line Savard), Mario et Marc ainsi que ses neveux et nièces.

La famille remercie le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la :

Résidence funéraire Boulanger

31, av. de la Fabrique

Montmagny

Pour renseignements : 418 248-1363; sans frais : 1 800 706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net via site Web : www.residenceboulanger.com entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.