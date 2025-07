Monsieur Clément Labrecque 1953 - 2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2025, à l’âge de 71 ans, est décédé monsieur Clément Labrecque. Il était le fils de feu monsieur Gérard Labrecque et de feu dame Alexina Dubé. Il était natif et demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire 140, rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire (Québec) G0R 2H0 le samedi 12 juillet 2025 à compter de 10 h, suivra une célébration de la Parole à 11 h à la salle municipale. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, ses soeurs : Céline Labrecque (feu Gilles Veilleux), Mariette Labrecque (Michel Voyer), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ses deux amis d’enfance Vital et Ronald. Il est parti rejoindre son frère et ses soeurs : feu Richard Labrecque, feu Ginette Labrecque, feu Clémence Labrecque.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que les intervenants du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/). Des formulaires seront disponibles à la salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire.La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

