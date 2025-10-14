Monsieur Clément Laferrière 1952 - 2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 13 septembre 2025, à l’âge de 73 ans, est décédé monsieur Clément Laferrière, époux de madame Francine Tardif. Il était le fils de feu monsieur Xavier Laferrière et de feu dame Yvonne Talbot. Il demeurait à Montmagny et natif de Saint-Paul-de-Montminy.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2; le samedi 18 octobre 2025 à compter de 9 h.

Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine, ses enfants : Mathieu, Bruno (Denise Jeffrey), Lynda (Patrick Giroux), ses petites-filles : Eva Laferrière et Mya Giroux, ses frères et sœurs : Paul-Aimé (Lise Proulx), Raymonde (Clément Nicole), Gilles (Gisèle Boudreault), Roland (Marie Drolet), Germain (Pierrette Saintonge), Yves (France Pelletier), Marielle (Guy Trachy), feu Luc (Suzanne Jean), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tardif : Roch (Louise Chamberland), Raymond (Valérie Levée), Marie, René (Suzanne Leclerc), Yvan, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui de La Maison d’Hélène pour les excellents soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam) ou à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca/fr/ways-to-give/dedicate-your-donation).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.