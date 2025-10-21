Monsieur Clément Martin 1944-2025

À la merveilleuse Maison d’Hélène de Montmagny, le 19 septembre 2025, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Clément Martin, époux de madame Jacqueline Marois. Il était le fils de feu monsieur Alfred Martin et de feu dame Albertine Coulombe. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 24 octobre 2025 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 25 octobre 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré le samedi 25 octobre 2025 à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière deMontmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline, ses enfants : Steeve (Marie-Ève Paré), Jean-François (Jimmy Roy), ses petits-enfants : Zack, Elsie et Rafaëlle, ses frères et soeurs : feu Paul-Émile (feu Cécile Hamel), feu Albert (feu Jeanne D’Arc Clavet), feu Jean-Marie (feu Yolande Gauthier), feu Madeleine (feu Jules Gaudreau, feu Georges Létourneau), feu Réjeanne (feu Fernand Fortin), feu Denis (feu Émilienne Forgues), Denise (feu Laurent Robin), ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Marois : feu Claude (Doris Gendron), Lucie (Robert Lespérance), Pierre (Ginette Thibault), Paul, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Un merci spécial à l’équipe de médecins de La Maison d’Hélène ainsi qu’à tout le personnel et les bénévoles pour votre dévouement, votre empathie et votre générosité sans bornes.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène deMontmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

