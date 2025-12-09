Monsieur Clément Pruneau (1961 - 2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 15 novembre 2025, à l’âge de 64 ans et 4 mois, est décédé monsieur Clément Pruneau. Il était le fils de feu monsieur Ancina Pruneau et de feu dame Rita Gagné. Il demeurait à Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand au 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 13 décembre 2025 à compter de 13h.

Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, outre son amie de cœur Louise Gagné, ses frères et sœurs : feu Serge (Lauréanne Labrecque), Dianne, Francine (Lionel Robin), feu Jacques, Daniel, feu Gaston, Michel, Lynda (Denis Laprise), son filleul Alexandre Pruneau, ainsi que son oncle et ses tantes, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs ainsi que celui du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.