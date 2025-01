Monsieur Conrad Bernier (1940-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 décembre 2024, à l’âge de 84 ans est décédé monsieur Conrad Bernier, époux de madame Rita Fortin. Originaire de Montmagny, il était le fils de feu dame Gabrielle Caron et de feu monsieur Ernest Bernier. Il demeurait à L’Islet (Saint-Eugène), autrefois à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Luc Arnaud Oussou), Benoît (Mélanie Fiset) et Dany Bernier (Cathy Fontaine); ses petits-enfants : François-Xavier, Elodie, Emile et Jade; Philippe et Etienne; Catherine, Alexandre, Nathaniel et Lily-Rose.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Jeannine, Denise (Clément Pelletier), feu Claude (Flora Leclerc) et Gabrielle Bernier (Denis Fortin).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille de madame Rita, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions, leur dévouement, leur soutien et la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils560, route du SouvenirCap-St-Ignacele samedi 25 janvier 2025 de 9h30 à 11h. Un moment de recueille- ment en sa mémoire suivra à compter de 11h ce même jour, dans l’intimité des membres de sa famille. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Siteweb : www.deladurantaye.qc.ca.