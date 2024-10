Monsieur Conrad Lord (1934-2024)

Au Centre d’hébergement Saint-Eugène de L’Islet, le 19 septembre 2024, à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur Conrad Lord, époux de madame Laurette Guimond. Fils de feu dame Blanche Carlos et de feu Gérard Lord, il demeurait à L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Roger,Odette (Jean-Pierre Carlos), Jasmin (Suzanne Noël), Isabelle(Jean-François Beaudry); ses petits-enfants : Maurane (Bertrand Leduc) et Maxence Cloutier (Sophie Boisseau); leur père Jean Cloutier; Philippe Lord (sa mère Liliane Lachance), Benjamin Lord (sa mère Isabelle Gaudreau) et Gabriel Lord; Marie-Pier et Louis-Simon Beaudry.

Il était le frère de : feu Henriette (feu Antonin Morin, feu Roland Gaumond), feu Jean-Claude (feu Margot Simard), feu Julien (Charlotte Lacasse), André (Aline Lord), Hélène (feu Claude Gagné, Bernard Landry); de la famille Guimond : feu Martin (Lise Mercier), feu Gabriel (Laurette Cloutier), feu Henri (Pierrette Duchesneau), feu Jean-Yves (Huguette Normand–Réal Gagnon), feu Monique (feu Léofred Moreau) et feu Jacques (Mariette Berthou–Gilbert Boucher), feu Huguette ainsi que Nicolas Bernier (Jacqueline Proulx).

Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Élisabeth Lord, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Maison de la Montagne du Centre d’hébergement de Saint-Eugène pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Autisme Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec (Québec) G1E 2E9 https://www.canadahelps.org/fr/dn/7084, à Opération Enfant-Soleil, 450 Ave Saint-Jean-Baptiste, Québec (Québec) G2E 6H5 https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/INMEMORIAM/, ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils61, chemin des Pionniers EstL’Isletle vendredi le 11 octobre de 19h à 21h, le samedi 12 octobre à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 12 octobre 2024 à 11h en l’église Notre-Dame de Bonse- cours de L’Islet, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca.

