À l’Hôpital de Montmagny, le 5 septembre 2025, à l’âge de 52 ans, est décédé monsieur Daniel Bissonnette, fils de madame Marie-Paule Jean et de monsieur Maurice Bissonnette. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Julie (Yves Larivière) et leur fille Mia. Sont aussi affectés par son départ, ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

La famille désire remercier Dre Maude Poulin ainsi que les membres du personnel soignant du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir à Cap-Saint-Ignace le samedi 20 septembre 2025 à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 14h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.