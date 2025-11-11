Monsieur Daniel Simard 1962 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 23 septembre 2025, à l’âge de 62 ans, est décédé monsieur Daniel Simard. Il était le fils de feu monsieur Laurent Simard et de dame Simone Campagna. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 15 novembre 2025 à compter de 12h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, sa mère Simone, ses frères et sœurs : Alain (Jeanne-Mance Morneau), Sonia, Steve (Kareen Drolet), Francis (Marie-Eve Guillemette), ses neveux et nièces : Sarah, Dannick, Camille, Félix, Gabriel, Antoine, Charles et Laurent. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Annie Mercier et l’équipe du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, (https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/don/donate/don-in-memoriam/5252).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

