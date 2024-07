Monsieur Denis Bernier (1938-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 juillet 2024, à l’âge de 86 ans, est décédé monsieur Denis Bernier, époux en premières noces de feu dame Monique Fiset et en secondes noces de Madame Micheline Fournier. Il était le fils de feu monsieur Gérard Bernier et de feu dame Gilberte Paré. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, ses enfants : Sylvie, Daniel (Alicia Lawrence-Bernier), Jacinthe, Caroline (Rémi Veilleux), ses petits-enfants : Virginie Jean (Stéphane Desforges) et Evelyne Jean (James Frost), feu Jonathan Barrette-Bernier, Félix Bernier Veilleux, ses arrière-petits-enfants : Élizabeth et Juliette Laforest, Aude et Jade Lévesque, Nightley Frost, ses frères et sœurs : feu Conrad (feu Diane Boily, feu Lise Bernier), Lucette (Jean Cyr), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l’arthrite du Canada au https://arthrite.ca/

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec