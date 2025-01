Monsieur Denis Chouinard (1953-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 décembre 2024, à l’âge de 71 ans et 2 mois, est décédé Monsieur Denis Chouinard. Il était le fils de feu monsieur André Chouinard et de feu dame Étiennette Caron. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et natif de Saint-Adalbert de L’Islet. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 2 février 2025 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Ricky (Anouk Pelletier), Cynthia (Emmanuel D’Amours), ses petits-enfants : Jeffrey, Laura-Lee, Éryka et Émylee Chouinard, Léony et Miko Gagné, Xavier, Béthany et Madyson D’Amours, ses frères et sœurs : Bertrand, Alexandrine (feu Jocelyn Bourgault), feu Gaétan, feu Guy (Denyse Ouellet), feu Marcel (Monique Mathieu), feu Jean-Luc, Paul-Yvon (Jocelyne Mathieu), Mario (Lisette Bélanger), Pierre (feu France Charrois), Martin, Suzanne (Mario Legros) et la mère de ses enfants Lucienne Hunter.

Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

