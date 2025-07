Monsieur Denis Gamache 1946-2025

Au centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 3 juillet 2025, à l’âge de 78 ans et six mois, est décédé monsieur Denis Gamache, époux de feu dame Pierrette Morin. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Tourville, il était le fils de feu dame Jeanne Gagnon et de feu monsieur Gérard Gamache. Il était le frère et le beau-frère de : André (Aline Lemieux), feu Lisette (Maurice Lemieux) et Lise.

Il laisse également dans le deuil son neveu Pascal Lemieux (Sophie Beaupré) ; les membres de la famille Morin : Huguette (Léo Linteau), Roger (Gemma Bernier), Ginette, Monique (feu Jacques Leclerc), feu Marcel (feu Ghyslaine Gamache), Jean-Marc (Lucille Pelletier), Roland, Danielle (Pierre Gagné), André (Lise Jean), Vital (Viviane Bourgault) et Lynda (Louis Boulet), ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Morin, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriamLes membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy ouest, Saint-Jean-Port-Joli le samedi 19 juillet à compter de 13 h 15. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 19 juillet 2025 à 14 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues duQuébec.