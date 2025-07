Monsieur Denis Journault 1948-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 juin 2025, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Denis Journault. Fils de feu dame Rolande Boucher et de feu monsieur Napoléon Journault, il demeurait à L’Islet.

Il était le frère et le beau-frère de feu Raymond, André (Rachel Kirouac) et Jean-Guy (Georgette Bernier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces : Michel, Martine et Dominic Journault; Isabelle et René Journault, leur conjoint(e), ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement, leurs attentions ainsi que la qualité de leurs services et de leurs soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils; 61, chemin des Pionniers Est, L’Islet le samedi 12 juillet à compter de 10h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 12 juillet 2025 à 13h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.