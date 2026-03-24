Monsieur Denis Lemieux 1943-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 5 mars 2026, à l’âge de 82 ans et quatre mois, est décédé monsieur Denis Lemieux, époux de madame Nicole Pouliot. Il était le fils de feu monsieur Georges-Henri Lemieux et de feu dame Gilberte Marois. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et était natif de Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud534, Chemin Saint-François OuestSaint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0, le samedi 28 mars 2026, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium extérieur du cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, ses enfants : Linda, Luc (Véronique Robin), Sonia (Patrick Caty), ses petits-enfants : Florence et Mathilde, Pier-Luc et Ann-Sophie (Christopher), Lilirose et Eliott, ses frères et sœurs : Jacques (Marie-Claude Boulay), André (Thérèse Létourneau), Louise, Serge (feu Sylvia Ouellet), Michel (feu Suzanne Morin), Jean (Marie Fournier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : Jean-Claude (Pierrette Lacroix), Lise (Marc Grégoire), Francine (Réjean Lafferière), Gisèle, Alain, Urbain (Hélène Hébert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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