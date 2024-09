Monsieur Denis Mercier (1936-2024)

Au CHSLD de Montmagny (Foyer d’Youville), le 3 septembre 2024, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Denis Mercier. Fils de feu dame Marie-Louise Morin et de feu monsieur Edgar Mercier, il demeurait à Saint-Marcel.

Il laisse dans le deuil son frère Léo (feu Diane Hébert) et sa soeur Micheline (feu Roger Mayrand), il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Yvette (feu Léopold Dancause), feu Lauréat (feu Jeanne-D’Arc Bernier), feu Robert (feu Jeannine Provost), feu Henri (feu Italia Giagnacovo), feu Gaston (feu Céline Pelletier), feu Mariette, feu Jeannine (feu Gabriel Séguin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Montmagny pour leur précieux accompagnement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de la paroisse de Saint-Marcel 58 B, ch. Taché Est, Saint-Marcel-de-L’Islet (Québec) G0R 3R0, ou à la Fondations Rayons d’Espoir, pour les CLSC et Centre d’Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0. Les funérailles auront lieu le samedi 28 septembre 2024 à 14 h en l’église de Saint-Marcel où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Marcel.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec