À l’Hôpital de Montmagny, le 5 juillet 2025, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Denis Proulx, époux de madame Rolande Boulet. Il était le fils de feu monsieur Armand Proulx et de feu dame Juliette Boissonneault. Il demeurait à Montmagny et natif de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 30 août 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien aimée et compagne de vie des 65 dernières années Rolande Boulet, ses enfants : Jean-Pierre Proulx, André Proulx (Isabelle Beaudry), Diane Proulx (Sylvain Bernier), ses petits-enfants : Sarah-Maude Blanchet-Proulx (Marc-Antoine Veilleux), Jean-Denys Bernier (Marie-Laurence Boulet), Camille Bernier, sa petite-fille aidante et aux attentions très particulières, Olivier-Thomas Proulx, ses arrière-petits-enfants : Romy Bernier, Charlotte Bernier et Henry Bernier. Ses frères et sœurs : feu Bertrand Proulx (Marie-Paule Picard), Yolande Proulx (feu André Gagné), feu Françoise Proulx (feu Gaston Morin), feu Jacques Proulx (feu Madeleine Dubé), Angela Proulx (feu Camille Bélanger), feu Louis-Marie Proulx (feu Jeannine Crônier), feu Jean-Marc Proulx, Micheline Proulx (feu Michel Ouellet), Monique Proulx (feu Gilles Gendron), Agathe Proulx (Jean-Louis Labonté), ses beaux-parents : feu monsieur Raoul Boulet et feu dame Marguerite Godin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Boulet : feu Raoul Boulet Jr. (feu Jeannette Hudon), Marcel Boulet (Céline Fréchette), feu Pauline Boulet (Roma Soucy), feu Jacques Boulet (Lisette Ouellet), feu Clément Boulet (Jeannine Pouliot), feu Pierre Boulet (feu Jovette Morin), feu Jean Boulet (Fernande Richard), Madeleine Boulet (Ghyslain Lebreux), Lise Boulet (feu Pierre Filteau). Il laisse également dans le deuil, sa filleule bien aimée Émilie Boulet (Dominique Simard) et leurs enfants Mélody et Rose, ainsi que ses filleuls et filleules, ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Hommage particulier à notre mère qui a prodigué les meilleurs soins et attentions à notre cher papa. Nous en serons éternellement reconnaissants.

La famille tient à remercier la Dre Marie-Christine Guimont et le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches,(https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.