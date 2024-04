Monsieur Denys Thibault (1935-2024)

À Montmagny, le 6 avril 2024, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Denys Thibault (pharmacien), époux de madame Jeannine Talbot. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le vendredi 26 avril 2024 à compter de 12 h. Une cérémonie intime en sa mémoire aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire en présence des membres de sa famille et de ses proches. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, son fils : Jean (Lise Blanchet), ses petits-enfants : Camille (Philippe Siconnelly), Ariane (Keven Brasseur), Jean-Simon, Sandrine (Francis Gagnon), ses sœurs et son frère: feu Antoinette (feu Jean-Louis Bolduc), feu Claude (Fernande Labbé) et Denise, ses belles-sœurs : feu Marie-Paule (feu Odilon De Ladurantaye), feu Thérèse (feu Laurent Couillard), feu Marie-Yvonne, ses beaux-frères : feu Raymond (feu Rita Demers), feu Fernand (Gisèle Têtu).

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était président fondateur du Club Lions de Montmagny.

La famille désire remercier sincèrement le personnel du 4e étage du Centre d’hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur bienveillance, ainsi que Dr Marc-Yves Bergeron pour son accompagnement et tout spécialement Mme Jessy Coulombe pour son écoute et son soutien constant.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation des Clubs Lions du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

