Monsieur Edmond Gagnon 1941-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 26 novembre 2025, à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur Edmond Gagnon, fils de feu dame Eugénie Caron et de feu monsieur Georges Gagnon. Il demeurait à L’Islet-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Michel Olivier) et Sylvain (Marianne Bernier) ; ses petits-enfants : Loïc (Kaïla Bêty-Leclerc) et Étienne Olivier (Marie-Ève Bélanger) ; Emrick, Maëlie et Thomas Gagnon. Il était le frère de : feu Jeanne-d’Arc, feu Madeleine, feu Aline, feu Raymond, feu Raynald (feu Colette St-Pierre), feu Lise, Jean-Claude, feu Paul-André, Angèle, feu Marguerite et Céline (Réjean Martel).

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’à ceux de la Résidence Les Quartiers A de L’Islet et à la propriétaire Sonia Morin pour leur dévouement, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Un clin d’œil tout spécial à Céline Godbout et Rosaire Chouinard. Une très grande reconnaissance à ses nièces Louise, Marylène et Christiane Gagnon qui sont des anges gardiens auprès de la famille Gagnon.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chanoine-Fleury C.P. 894 Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle des habitants de L’Islet-sur-Mer, 50 chemin des Pionniers Est, L’Islet (Qc), G0R 2B0 le samedi 24 janvier 2026 à compter de 11h.

Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 14 h 30, au même endroit. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.