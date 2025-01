Monsieur Émile Blanchet (1940-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 décembre 2024 est décédé à l’âge de 84 ans M. Émile Blanchet, conjoint de feu Rita Pigeon et fils de feu Émile Blanchet et de feu Rita Bolduc. Il demeurait à Montmagny.

Le samedi 11 janvier 2025 avait lieu un moment de recueillement à la résidence funéraire. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montma- gny à une date ultérieure.

Il laisse derrière lui les deux enfants de sa conjointe qu’il a considéré toute sa vie comme ses propres enfants : Marc Ringuet (Chantal Labonté), Suzanne Ringuet (Roch Deschamps); ses frères et sœurs : feu Paul-André Blanchet (feu France Fortier) et leurs enfants: Carole, Steve, Lynda et Tina Blanchet, Suzanne Blanchet (Marcel Fortin) et leurs enfants Denis, Stéphane et Valérie Fortin (sa filleule), Ghislaine Blanchet (Gérald Poulin) et leurs enfants Yves, Simon, Sylvain et Monique Poulin, Yvon Blanchet (Rachel Richard) et leurs enfants Nathalie (sa filleule), Josée, feu Kathy, Yannick et Tommy Blanchet, Clément Blanchet (Ginette Fortin) et leurs enfants Jimmy et Nancy Blanchet, Conrad Blanchet (Denise St-Amant) et les enfants Martine, Eric, Karine et Maxime Blanchet, feu Monique Blanchet, France Blanchet (Gaétan Thibault), Denis Blanchet (Chantal Richard) et leurs enfants Johnny, Kenny et Nadia, Évangéline Poulin et ses enfants Marie-Claude, Élyse et Nicolas, feu Nicole Blanchet et son fils: Sébastien Blanchet-Chamberland et Claude Blanchet, de nombreux cousins et cousines, parents et amis sans oublier son amie Mme Lise Lavoie.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.