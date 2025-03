Monsieur Éric Boulanger-Gaudreau

À son domicile, le 9 janvier 2025, à l’âge de 30 ans, est décédé monsieur Éric Boulanger-Gaudreau, fils de monsieur Guy Gaudreau et de madame Francine Boulanger. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. Un moment de recueillement et de rencontre a eu lieu en privé avec les membres de sa famille.

Le départ soudain de notre fils laisse un vide immense dans nos vies.Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui, par une parole, une pensée ou un geste, nous ont témoigné leur affection et leur soutien.

Votre compassion et votre bienveillance nous apportent un peu de lumière dans cette épreuve si difficile. Eric, nous garderons de toi le souvenir d’un jeune homme entrepreneur. Tu as su relever de nombreuses responsabilités. Tu as fait face à une grande charge de travail. Sans le souhaiter tes engagements professionnels t’on inévitablement limiter dans le temps consacré à tes loisirs.

Tu resteras à jamais dans nos coeurs, et nous chérirons toujours les souvenirs de toi.

Tes parents, ta conjointe Jacinthe, les familles Boulanger, Gaudreau et Goulet.