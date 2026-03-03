Monsieur Éric Trépanier 1977-2026

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 30 janvier 2026, à l’âge de 48 ans et 8 mois, est décédé, entouré de l’amour des siens monsieur Eric Trépanier, conjoint de madame Caroline Lévesque. Il demeurait à L’Islet.

Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de dame Réjeanne Piché et de monsieur Yves Trépanier.

Outre ses parents et sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-mère Lorraine Beaulieu (feu Georges Lévesque), sa belle-sœur Line Lévesque (Jacques Beaulieu) et sa nièce Léa Beaulieu. Sont aussi affectés par son départ, ses tantes et son oncle : Pierrette Trépanier (Georges Deslauriers), Lison Loisel (feu Roger Piché), ses cousins et cousines, autres parents et de nombreux amis(es), sans oublier le groupe des motocyclistes AMT de Lévis et de l’Association Servio.

Un grand merci aux Dre Michelle Boulanger et Dre Annie Mercier ainsi qu’à l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins. Mention spéciale à son ami Bruno Fréchette pour son incroyable soutien et sa présence précieuse et soutenue auprès d’Éric.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org ou à l’Association pulmonaire du Québec 4115 Ontario St E Suite 200, Montreal, Quebec H1V 1J7.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace

le vendredi 6 mars de 19h à 21h ; le samedi 7 mars à compter de 11 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 14 h 30 à la résidence funéraire.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, : info@deladurantaye.qc.ca

www.deladurantaye.qc.ca

