Monsieur Eugène Gagné 1937-2025

Au Centre d’Hébergement de Montmagny, le 5 octobre 2025, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Eugène Gagné, conjoint de madame Pauline Vézina Lachance. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Gagné et de feu dame Marie-Anne Roy. Il demeurait à L’Isle-aux-Grues.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 8 novembre 2025 à compter de 11h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 13h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de L’Isle-aux-Grues.

Il laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs : feu Françoise (feu Jean-Paul Auclair), feu Jeannette (feu Yvan Frégeau), Lucien (Monique Lavoie), feu Rosaire (Madeleine Bariault), Rita (Martin Bertrand), Noël (feu Simone Lavoie), Aline (feu André Roy), Léopold (Claire Lebel), Gilles (GinaVézina). Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Vézina : feu Fernand, feu Raymonde (feu Antonio Bernier), feu Paul-Eugène (feu Lucia Dancause), feu Marie-Claire (feu Gérard Guichard), feu Hermance (feu Emmanuel Lavoie), feu Agnès, feu Louise, feu Nicole (Rénald Cloutier), Michèle (feu Maurice Vézina), feu Florent, Julie (feu Jean-Pierre Lemieux). Il laisse également dans le deuil, les enfants de sa conjointe et leurs conjointes : André Lachance (Ghislaine Roy), Réal Lachance (Sylvie Lachance), Claude Lachance (Suzie Blais), ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et son bon ami PierreRoy.

La famille tient à remercier le personnel du CHLSD de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

