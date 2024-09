Monsieur Fernand Cloutier (1936-2024)

Au CHSLD de Lajemmerais de Varennes, le 14 août 2024, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Fernand Cloutier, époux dame Josette Hamelin. Il était le fils de feu monsieur Lucien Cloutier et de feu dame Maria Laferrière. Il demeurait à Boucherville et autrefois à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand au 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 28 septembre 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josette, ses enfants : Suzanne (Gilles Grégoire), Hélène (Gaétan Harvey), Yves (Sandra Daigle), ses petits-enfants : Andréa Grégoire (Alex Babin), Florence Grégoire (Michael Diaz), Alyssa Grégoire (Theo Savage), Catherine Harvey (Jonathan Cayer), Gabriel Harvey (Evelyne Richard), Marika Cloutier (Christophe Lamarche), Aryane Cloutier, ses arrière-petits-enfants : Loick et Zack Babin, Kaylen Savage. Sont aussi affectés par son départ ses frères et soeurs : Marie (feu Marcel Poulin), feu André (Rachel Boulet), Raynald (feu Nicole Vézina), Gilles (Solange Gaudreau), Lise (feu Édouard Forgues, Robert Bélanger), Marcel (Pauline Coulombe), Monique (feu Raynald Boulanger), Paul-Henri (Diane Bellavance), feu Solange, Colette (Gilbert Gendron), Ginette (feu Louis-Pierre Dionne), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hamelin: feu Yvette (feu Cyrille Pouliot), feu Réjeanne (feu Marcel Guay), feu Rita (feu Clément Corriveau) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD de Lajemmerais de Varennes pour les bons soins prodigués et leur dévouement durant les deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca