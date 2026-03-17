Monsieur Francis (L’Boat) GAUDREAU 1962-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 17 janvier 2026, à l’âge de 63 ans, est décédé monsieur Francis Gaudreau, demeurant à St-Eugène et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Lucille Courcy et de feu monsieur Léonard Gaudreau.

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Alain (Julie Lemieux), Daniel (Nicole Marois), Normand (Caroline Dancause), Guy (Isabelle Blouin), Mirianne (Carl Dion), Nadia (Éric Turcotte) ; ses neveux et nièces, autres parents et amis(es).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8.

http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi 21 mars à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 21 mars 2026 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.