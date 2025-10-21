Monsieur François Poitras 1957 - 2025

À l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil le 6 octobre 2025, à l’âge de 68 ans, est décédé monsieur François Poitras, époux de madame Pierrette Gamache, demeurant à Varennes. Originaire de L’Islet, il était le fils de feu dame Noëlla Dubé et de feu monsieur Louis-Philippe Poitras; le frère et le beau-frère de : Réjeanne (Raynald Roy), Carmen (Roger Marier), feu Jean-Marc (Diane St-Pierre), feu Marie-Thérèse (Benoit Dubé), Jacques (Nancy Cloutier), Richard (Hélène Lemieux), Elisabeth (Claude Caron) et Jacynthe (Gaston Caron) ; de la famille Gamache : feu dame Jeannine Caron et de feu monsieur Camille Gamache : Jacques (Jeannine Caron) et Yves.

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes : Claudette Caron (Louis-Georges Talbot), sa marraine Mariette Dubé (Claude Fournier) et Gérard Poitras, ses filleuls : Jean-François Poitras et Jean-Sébastien Gamache, ses autres neveux et ses nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, 500, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W7.

https://fondationicm.org/fr

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 99, 7e Rue L’Islet, le vendredi 24 octobre à compter de 13h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 24 octobre 2025 à 15h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.