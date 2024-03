Nous voulons remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont su par leur délicate attention nous apporter réconfort et soutien lors du décès de monsieur Gaétan Chénard, survenu le 14 février 2024. À vous tous, merci du fond du cœur et soyez assurés de notre profonde reconnaissance.

son épouse Fernande

ses enfants : Linda, Pauline, Marcel, Sylvie, Marie et les membres de leur famille