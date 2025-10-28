Monsieur Gaétan Ouellet 1941 - 2025

À l’hôpital de Montmagny, le 17 octobre 2025, à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaétan Ouellet, époux de feu madame Nicole Bérubé et père de feu Sébastien. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, il était le fils de feu dame Simone Fortin et de feu monsieur Ernest Ouellet. Il laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Denis (Thérèse Boissinotte), Jocelyn (Maryse Ouellet), Carole (Antoine Anctil) et Micheline Ouellet (Amable Picard) ainsi que Chantal Carrier (Alain Gamache) ; ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350,avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, ch. du Roy Ouest, Saint-Jean-Port-Joli le samedi 1er novembre à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 1er novembre 2025 à 11 h 30 à la résidence funéraire.

Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Roch des Aulnaies.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.