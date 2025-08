Monsieur Gaston Houle 1938-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 10 juillet 2025,à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Houle. Fils de feu dame Colette Thibault et de feu monsieur Gérard Houle, il demeurait à L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Juliette (feu Richard Massé), feu Lucille, Jean-Claude (Denise Perron), Carmen (feu Lucien Massé ; Anger Roy), Gilberte (feu Gilles Mercier), Réjean (Céline Hubert), Micheline (feu Jocelyn Bélanger ; Guy Laurendeau) et Gaétan (Maria Isabel Villagomez Hidalgo). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal (Québec), H2A 1B6. https://www.diabete.qc.ca/fr/.

Des formulaires seront disponibles au salon.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, chemin des Pionniers Est, L’Islet le samedi 9 août à compter de 12h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 9 août à 15h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.