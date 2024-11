Monsieur Gaston Lord (1933-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2024 à l’âge de 91 ans et 5 mois est décédé monsieur Gaston Lord, époux de madame Solange Pelletier. Originaire de Sainte-Félicité, il était le fils de feu madame Hermine Leblanc et de feu monsieur Denis Lord. Il demeurait à Tourville, MRC de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Stéphen (Nathalie Lavoie et ses enfants Gabriel et Joëlle) et Anick ainsi que ses petits-enfants : Steffie Lavoie-Lord ainsi que Mélissandre et Alexis Turcotte (leur père Jean-Pierre).

Il était le frère et le beau-frère de : feu Robert, feu Antoinette (feu Yvon Drolet), feu Yolande (feu Armand St-Pierre), Estelle (feu Conrad Vallée), Roméo (Hélène Auclair), Eugène (Carole Bradette); de la famille Pelletier : Yolande (feu Rosaire Morin), feu Aurèle (Gaétane Beaulieu), feu Antonio, Lorraine (feu Fernand Lord), feu Réjean, feu Yvon (Pauline Duval) et feu Patrice (Gaétane Thibodeau). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents, ses amis(es).

Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux médecins et personnel de l’urgence ainsi que l’équipe de prise en charge du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins.

Merci de ne pas envoyer de fleurs; votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 4, chemin du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli le samedi 9 novembre 2024 à compter de 10h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 9 novembre 2024 à 14h au même endroit.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils. (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.