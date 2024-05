Monsieur Georges Chouinard (1931-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 11 mai 2024, à l’âge de 93 ans et 4 mois, est décédé monsieur Georges Chouinard, demeurant à L’Islet. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu dame Yvonne Poitras et de feu monsieur Arthur Chouinard.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Françoise (feu Émilien Portelance), feu Maurice (feu Thérèse St-Pierre), feu Lorraine (feu Henri Maheux), Jean-Yves (feu Jeannine Hudon), Solange (feu Gérald Fortin), Lise (feu Raymond Fortin), feu Bertrand (Claire Chabot), Ginette (feu Bruno Morin) et Valmont (Annette Harton).

Sont aussi affectés par son départ, son amie de cœur madame Pierrette Houle, ses enfants : Sylvie, Claudel (Chantal Deschênes), Chantal (Yves Deschênes), Carl et Eric Bélanger (Isabelle Laverdière) ainsi que Sandra Trudel; leurs enfants : Camille, Mathis, Maève, Maxence, Romane, Solène et Dorothée Bélanger, Alexandre Deschênes, Florent et Alanis Bélanger, les membres de la famille Houle, ses neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres des équipes de la Maison d’Hélène, de l’Hôpital de Montmagny et de la Résidence au Fil du Fleuve de L’Islet pour leurs attentions, leur accompagnement et la qualité de leur approche.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 24 mai à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 24 mai 2024 à 11 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093 sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec