Monsieur Georges De Roy, photographe 1937 - 2025

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 30 octobre 2025, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Georges De Roy, époux de feu dame Pâquerette De Roy. Fils de feu dame Alice Sauvageau et de feu monsieur Napoléon De Roy, il demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Montmagny.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jean-François Couture), Gilbert (Muriel Mazoyer) et Sylvie (Daniel Labrie) ; ses petits-enfants : Sophie Couture, Quentin et Mathilde De Roy-Mazoyer, Antoine et Frédéric Labrie. Il était le frère et le beau-frère de : feu Thérèse (feu Emilio Asistores) et feu Huguette ; de la famille de son épouse Pâquerette : feu Marcelle (Benoit Buteau) et Huguette (feu Claude Déry – Jean-Paul Thibault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe du 2e étage du Centre d’hébergement de Montmagny, pour la qualité de leurs interventions et de leurs soins, leur sollicitude et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils560, route du SouvenirCap-Saint-Ignace, le vendredi 28 novembre de 19h à 21h, le samedi 29 novembre à compter de 12h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 29 novembre 2025 à 14 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

