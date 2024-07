Monsieur Georges-Édouard Gagnon (1932-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 juillet 2024, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Georges-Édouard Gagnon, époux de dame Ginette Grégoire. Il était le fils de feu monsieur Édouard Gagnon et de feu dame Léona Martineau. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à l’église de Saint-François 534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 3 août 2024, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 12 h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, ses frères et sœurs : feu Armand (Irène Bilodeau) feu Rachel (Lauréat Rousseau), Lucille (feu Gonzague Allaire), René (Louiselle Lévesque), Agathe (feu Bertrand Simard), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grégoire: feu Conrad (Louise Bouffard), Gilbert (Marie Lessard), Vivianne (feu Réal Guay, André Tremblay), feu Christian (Josée Desjardins), Marjolaine (feu Rock Carlos), Lynda (feu Gilles Théberge), Johanne (Clermont Dubé), feu Donald, Diane (Germain Mercier), Alain, Guylaine (Jean-Guy Giroux), Guy (Manon Guay), Pierrette (Jocelyn Bruneau, Jean-Guy Charest), son filleul David Bruneau, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dr Mario Gaudreau pour ses soins et son accompagnement tout au long de sa maladie. Elle remercie aussi le personnel du CLSC de Montmagny ainsi que le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca Des formulaires seront disponibles à l’église.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec