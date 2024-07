Monsieur Georges Langlois (1937-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 juillet 2024, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Georges Langlois, époux de madame Thérèse Robin. Fils de feu dame Marie-Jeanne Ringuette et de feu monsieur Albert Langlois, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il était le père de : Mario (Diane Bernier), feu Martine (François Gaudreau), Marc, Nathalie (Harold Asselin) et feu Éric; le grand-père de : Marc-André Langlois (Marie-Josée Gaudreau), feu Guillaume et Francis Gaudreau, Gabriel et Olivier Langlois, Mathew et Dimitri Asselin ainsi que l’arrière-grand-père de Lyvia.

Il était le frère de : feu Jean-Paul (feu Monique Bernier), feu Rolland (feu Thérèse Roy), feu Monique (feu Martin Boulet), Fernand (Monique Langlois), Denise (feu Gabriel Aubé), Fernande (feu Roger Coulombe – feu André Hudon) et feu Léo (Hélène Morisette – Lise Fournier).

Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robin, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Une célébration en sa mémoire a eu lieu le samedi 27 juillet dernier à 16 h à la résidence funéraire de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres ont par la suite été inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec