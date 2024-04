Monsieur Georges Leblanc (1935-2024)

À son domicile le 28 mars 2024, à l’âge de 89 ans, est décédé, entouré de l’amour de ses proches, monsieur Georges Leblanc. Fils de feu dame Valéda Dubé et de feu monsieur Alfred Leblanc, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Colombe, Suzie (Philippe), Bernard (Cindy), ses petits-enfants : Rachel (Rob), Ariane, Jacob, Laura (Alexandre), Roxanne (Louis-Philippe), ses arrière-petits-enfants : Clara et Charles.

Il était le frère de: feu Réal (Madeleine Prud’homme), Marie-Paule (feu Joseph Lebel), Thérèse (feu François Leblanc – Roland Langevin), feu Rose (feu Camille Thibodeau), feu Cécile, feu Gérard, Monique (feu Bernard Lavoie), Fernande (Nicolas Torressin).

Sont également affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et les bons soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile le samedi 13 avril 2024 à compter de 10 h 30. Une cérémonie commémorative suivra à 13 h à la résidence funéraire. Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec