Monsieur Gérard Cloutier 1930-2025

À la Maison de la Montagne de Saint-Eugène, le 5 avril 2025, à l’âge de 94 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gérard Cloutier, époux de feu dame Rollande Blais. Il était le fils de feu monsieur Henri Cloutier et de feu dame Marie-Reine Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 27 avril 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Danielle Lemieux), Yvan (Louise Thiboutot), Martine (Richard Allaire), Mireille (Claude Fournier), Nancy (Jeannot Quirion), ses petits-enfants : Éric et Caroline Cloutier, Karine et Jérôme Cloutier, Keven et Billy Allaire, Mélissa, Maude et Guillaume Fournier, Sébastien et Jesen Quirion, ainsi que leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants.

Ses frères et sœurs : Cécile (feu Réal Beaudoin), feu Régina (feu Martin Fiset), feu Paul (feu Irène Jacques), feu Léon (feu Madeleine Boulet), feu Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), feu Jeannette (feu Alfred Boulet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois).

Il est parti rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille souhaite remercier le personnel soignant de la Maison de la Montagne de Saint-Eugène pour leur service exceptionnel, attentionné et personnalisé ainsi que pour leur grand dévouement et leur humanisme.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d’Espoir : https://www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-rayons-despoir. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec