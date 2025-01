Monsieur Gérard « La Pipe » Guillemette (1926-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2025 à l’âge de 98 ans est décédé monsieur Gérard « La Pipe » Guillemette, époux de feu dame Jeannine Sylvestre et conjoint de feu dame Anne-Marie Leblanc.

Fils de feu dame Dorina Ringuette et de feu monsieur Robert Guille- mette, il demeurait à Montmagny, autrefois à Cap-Saint-Ignace.

Il était le père de : feu Odette (Claude Gamache), Lyne (feu Bertrand Frégeau), Yolande (feu Michel Boutin), André (Rodrigue Trépanier), Réjean (Yves Hamel), Marcelle (feu Marc Laberge), Gaston (Maryse Bernier), Sylvie, Benoit (Nancy Moore), Bobby (Sophie Caron) et Sophie.

Il laisse également dans le deuil, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Raymond (Denise Guimont), feu Roger (feu Denise Landry – Lucille Corriveau), feu Marcel (feu Gisèle Marchand), Murielle (feu Fernand Bernier) et feu Gisèle Guillemette (feu Léon Leblanc).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence des Bâtisseurs de Montmagny ainsi qu’à ceux de l’Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions, leur accompagnement et leur soutien.

Merci de compenser l’envoi de fleurs par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue Saint-Da- vid, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIM- MAISON/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montma- gny (Québec) G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace

le vendredi 31 janvier de 19h à 21h, le samedi 1er février à compter de 9h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 1er février 2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

De la Durantaye et Fils

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.