Monsieur Gérard Pelletier 1934 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny le 3 avril 2025, entouré d’amour, notre père Gérard est parti pour son dernier voyage, tout en douceur, comme il a vécu.

Âgé de 91 ans, il rejoint son épouse feu Gemma Dumont, son fils feu Claudel et ses deux petits anges Chantal et Nelson. Fils de feu dame Jeanne Bélanger et de feu monsieur Servule Pelletier, il demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Jasmin (Marie-Claude Bélanger), Claude (Christine Bélanger) et Nancie.

Ses petits-enfants : Nathalie, Mélina (Jonathan Bois), Jérémy (Caroline Paradis), Mylène (Pierre Fortin), François et Benjamin Pelletier (Camille Robichaud), Catherine (Steven Gauthier) et Jimmy Joncas (Émilie Beaudoin).

Ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Théo et Coralie Bois, Thomas Gendron et Novalia Pelletier, Camille et Victor Fortin, Flavie et Jeanne Pelletier.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Marie-Ange (feu Paul-Émile Bernier), feu Roland (feu Rose-Anna Pellerin), feu Camille (feu Georgette Leblanc), feu Bernadette, feu Rosaire (feu Irène Larose) et feu Benjamin Pelletier.

De la famille Dumont: feu Aurèle, feu Armand, feu Valéda, feu Henriette, feu Émile, feu Réal, feu Yvette, feu Claire Dumont. Il était également l’ami de cœur de feu Gracia Dubé.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Nous désirons remercier la Dre Amélie Blanchette et le personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour leur délicatesse et leur humanité dans les soins prodigués à notre père. Nous exprimons notre reconnaissance envers le personnel et les résidents de l’Abri des Appalaches, au personnel dévoué du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’au personnel des Résidences Dupuis.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9 ou à la Société Parkinson Québec-Chaudières-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) 11, de l’Église, Sainte-Perpétue le samedi 26 avril 2025 à compter de 11h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le même jour à 14h30 en l’église de Sainte-Perpétue et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue dans l’intimité de la famille.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 356-3822,sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230,courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca Entreprise affiliée à la Corporation des thanatologues du Québec.