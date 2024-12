Monsieur Gérard Thibault (1947-2024)

À la maison 2 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 23 novembre 2024 est décédé à l’âge de 77 ans monsieur Gérard Thibault, conjoint de Suzelle Labrie. Fils de feu dame Ida Viel et de feu monsieur Moïse Thibault, il demeurait à Tourville.

Outre sa conjointe Suzelle, il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy(Nelson Avoine), Martin (Lucia Joncas), Isabelle (Francis Joncas), Philippe. Ses petits-enfants : Sabrina et Stacy, Joey, Ariane, Jade et Gabrielle, Kimberley, Wendy et Derek; ses arrière-pe- tits-enfants : Abbygaëlle, Mathéo et Louis.

Il était le frère de : Gisèle (feu Jean-Marie Thibault), Colette (feu Michel Dorion), feu Jean-Guy (feu Louise Fortin), Claude (Claudine Juteau).

De la famille Labrie : feu Claudel, Céline (Adrien Morin), Christian (Catherine Drolet), feu Alain, Ghislain, Mario (Anne Bellefleur), Hélène (Mario Chartré), René, Madeleine et Gilles Labrie (Carole Michaud).

Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Salle du conseil municipal) 962, rue des Trembles, Tourvillele samedi le 7 décembre à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 7 décembre 2024 à 11h30 au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieure- ment au cimetière paroissial de Tourville. Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances:

