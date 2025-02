Monsieur Germain Caron (1943-2025)

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 26 janvier 2025, à l’âge de 81 ans, est décédé monsieur Germain Caron époux de madame Jeannette Poitras.

Fils de feu dame Marguerite Bérubé et de feu monsieur Paul-Albert Caron, il demeurait à L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Steve Caron (Cynthia Tremblay); ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs Yves (Marie-May Bard), Louise (Réal Guibord), feu Edouard (feu Claudette Caron), Jean-Guy (Florianne Pelletier), Rachel (Jacques Robin), Simon (Jocelyne Bélanger), Ginette (feu Louis-Albert Coulombe) et Marie-Claire Caron; de la famille Poitras : Jean-Denis (Denise Lévesque), Pierre-André (Gaétane Tanguay), Jacques, Rose-Hélène et Diane, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

Un merci tout spécial aux membres de l’équipe du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur dévouement, leur soutien et la grande qualité de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils, 61 chemin des Pionniers Est L’Islet le samedi 8 février à compter de 10h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 février 2025 à 14h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet et de là au crématorium. L’inhumation de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de L’Islet.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.