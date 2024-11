Monsieur Germain Fortin (1949-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 novembre 2024 à l’âge de 75 ans est décédé monsieur Germain Fortin, fils de feu dame Germaine Duval et de feu monsieur Léo Fortin. Il demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Ghislaine (Alphonse St-Pierre), Maryet (Christian Desrosiers), Céline (Jocelyn Robichaud), Gaétan (Thérèse Thibault), Ghislain (Linda Royer).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.je- donneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Aubert.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.