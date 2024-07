Monsieur Germain Gauthier (1945-2024)

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 5 juillet 2024, à l’âge de 79 ans et 4 mois, est décédé monsieur Germain Gauthier, époux de dame Juliette Pelletier. Fils de feu dame Germaine Jean et de feu monsieur Joseph Gauthier, il demeurait à Saint-Adalbert, comté de L’Islet.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Juliette, ses enfants : Marie-France (Bertrand Brodeur), Linda (Pierre Lapointe), André (Chantal Dubé), Danie (Serge Trépanier), Carmen (Tony Lajoie), Carmelle, Francis (Yndia Caron-Renaud). Ses petits-enfants : Marie-Pier Brodeur (Mathieu Laflamme), Keven Auclair (Claudia Desousa-Théberge), Roxanne Gauthier (Samuel Lavallée), Vincent Brodeur, Caroline Gauthier, Mylène Auclair (Stéphane JR Carrier), Laurianne Genesse (Marsel Masic), Pier-Luc Genesse, Émilie Bourgault (Yanick St-Pierre), Noémie Lamothe (Heaven Waite Poitras), Océane Gauthier, Gabriel Gauthier. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants.

Il était le frère de : feu Antoinette (Fernand Beaudoin), feu Antoine (Henriette Pelletier), feu Léopold, feu Grégoire (Lorraine Thiboutot), Henri (Gertrude Pelletier), Françoise (feu Gilles Tardif), Laurette (Gilles Bourgault), Lili (Claude Lemieux), Alcide, Barthélémy (Gaétane Leclerc) et feu Alyre. Sont également affectés par son départ : sa belle-sœur Clémence Pelletier, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur soutien et leur accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de l’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils)18, du Foyer SudSaint-Pamphile le samedi 20 juillet 2024 à compter de 12 h 30. Une cérémonie suivra à 14 h 30 à la résidence funéraire.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web: www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.