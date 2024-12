Monsieur Germain (Ti-Pit) Daigle (1961-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 décembre 2024, est décédé à l’âge de 63 ans, monsieur Germain Daigle (Ti-Pit), conjoint de madame Diane Brie. Fils de feu dame Thérèse Duval et de feu monsieur Jean-Louis Daigle, il demeurait à Saint-Omer, comté de l’Islet.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane, ses fils : Nicolas (AudreyCaron) et Michaël (Sarah Bourgault). Il était le frère de : Sylvie (Gilles Miville), Christian, Maryse (feu Claude W. Pelletier), René (Denise Bernard), Martine (Sylvain Avoine), Joël.

De la famille Brie, il laisse dans le deuil son beau-père monsieur William Brie (feu Armande Girard), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Yves, Jocelyne, Céline, Michel (Maryse Robichaud), Guylaine (Serge Duval), Donald (Michelle Leblanc), Chantal (Harold Leclerc), Liette (Donald Émond).

Sont également affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel soignant des unités des soins intensifs de l’Hôpital de Montmagny et de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Les membres de la famille vous accueilleront à la maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile le samedi 4 janvier 2025 à compter de 12h. Une cérémonie commémorative suivra à 14h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Omer.

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur :(418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.